В Новороссийске на козырек подъезда упал мужчина

Краснодарский край

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Вечером 17 декабря в Новороссийске на козырьке подъезда нашли мужчину

Инцидент произошел в одном из домов на Анапском шоссе. Сообщение об этом поступило в МБУ ПАСС «Служба Спасения». Спасатели выехали на место и вместе с медиками попытались реанимировать пострадавшего.

«К сожалению, мужчина не выжил. Как жаль, что жизнь заканчивается так», — рассказал начальник «Службы спасения» Алексей Одеров в своем инстаграме.

Напомним, в октябре в Краснодаре на козырьке подъезда нашли 14-летнюю девочку без сознания. После того, как школьница пришла в сознание, она рассказала, что не помнит, как там оказалась.

Новороссийск смерть

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