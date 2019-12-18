В Новороссийске на козырек подъезда упал мужчина

Инцидент произошел в одном из домов на Анапском шоссе. Сообщение об этом поступило в МБУ ПАСС «Служба Спасения». Спасатели выехали на место и вместе с медиками попытались реанимировать пострадавшего.

«К сожалению, мужчина не выжил. Как жаль, что жизнь заканчивается так», — рассказал начальник «Службы спасения» Алексей Одеров в своем инстаграме.

Напомним, в октябре в Краснодаре на козырьке подъезда нашли 14-летнюю девочку без сознания. После того, как школьница пришла в сознание, она рассказала, что не помнит, как там оказалась.