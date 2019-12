В Новороссийске на козырек подъезда упал мужчина

View this post on Instagram

Вчера вечером поступил вызов о том что на козырек подъезда одного из многоэтажных домов по улице Анапское шоссе упал мужчина... Спасатели незамедлительно выехали на вызов и совместно с медиками принимали участие в реанимационных действиях по спасению жизни ... К сожалению мужчина не выжил... Родным соболезнования и терпения... Как жаль что жизнь заканчивается так...