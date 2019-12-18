В Новороссийске на козырек подъезда упал мужчина
Вечером 17 декабря в Новороссийске на козырьке подъезда нашли мужчину
Инцидент произошел в одном из домов на Анапском шоссе. Сообщение об этом поступило в МБУ ПАСС «Служба Спасения». Спасатели выехали на место и вместе с медиками попытались реанимировать пострадавшего.
«К сожалению, мужчина не выжил. Как жаль, что жизнь заканчивается так», — рассказал начальник «Службы спасения» Алексей Одеров в своем инстаграме.
Напомним, в октябре в Краснодаре на козырьке подъезда нашли 14-летнюю девочку без сознания. После того, как школьница пришла в сознание, она рассказала, что не помнит, как там оказалась.
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Вчера вечером поступил вызов о том что на козырек подъезда одного из многоэтажных домов по улице Анапское шоссе упал мужчина... Спасатели незамедлительно выехали на вызов и совместно с медиками принимали участие в реанимационных действиях по спасению жизни ... К сожалению мужчина не выжил... Родным соболезнования и терпения... Как жаль что жизнь заканчивается так...
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