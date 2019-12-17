Домбай и Теберда появились в созвездии Большой Медведицы

Карачаево-Черкесия, В мире

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По итогам открытого голосования по выбору названий для звезд и экзопланет, которое провел Международный астрономический союз, в созвездии Большой Медведицы появились Домбай и Теберда

Названия географических объектов, расположенных в Карачаево-Черкесии, получили безымянные звезда и экзопланета.

Конкурс NameExoWorlds проводился с июня. Жители 112 стран выбирали названия для космических объектов, которые видно с их территорий при наблюдении в небольшой телескоп. Назвать их можно было в честь важных географических, культурных или исторических личностей и объектов.

России досталась система HAT-P-3: она находится в созвездии Большой Медведицы. Для звезды россияне выбрали имя Домбай (горная территория в КЧР), а для планеты — Теберда (река и одноименный город в том же регионе). Среди других вариантов названий были, например, Умка и Ошкуй, Медведь и Балалайка и Игарка и Дудинка.

Всего в голосовании приняли участие 780 тыс. человек из разных стран, сообщили в пресс-службе руководства республики.

Космос

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