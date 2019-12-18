В ноябре Фонд микрофинансирования выдал 47 займов

Партнерский Краснодарский край

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В ноябре Фонд микрофинансирования выдал займы 47-ми предпринимателям на сумму около 97,5 млн рублей

Фонд микрофинансирования Краснодарского края оценивает бизнес-процессы или проекты бизнес-планов предпринимателей и выдает им займы на сумму от 300 тыс. до 5 млн рублей.

Если предпринимателю нужен займ под маленький процент, но у него недостаточно залоговой базы, Фонд развития бизнеса Краснодарского края может поручиться перед банком за компанию, изучив ее финансовую активность. За ноябрь фонд предоставил 13 поручительств на 93 млн рублей. Это позволило бизнесменам привлечь 257 млн рублей.

Как сообщали ранее Юга.ру, за первые 10 месяцев 2019 года краевой Фонд микрофинансирования выдал около 970 млн рублей в 450 займах. 

Бизнес-сообщество Кредитование Малый и средний бизнес

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