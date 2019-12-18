Центр координации поддержки экспорта анонсировал четыре события 2020 года

Краевой Центр координации поддержки экспорта анонсировал четыре зарубежных события, которые пройдут в феврале и марте 2020 года

12 февраля в Тель-Авиве (Израиль) состоится Международная средиземноморская туристическая выставка «IMTM 2020».

16 февраля в Дубае (ОАЭ) состоится Международная выставка продуктов, напитков, оборудования для гостинично-ресторанного бизнеса и кулинарии стран Персидского Залива «Gulfood 2020».

1 марта в Ереване (Армения) пройдет бизнес-миссия. 11 марта в Астане (Казахстан) состоится Международная специализированная сельскохозяйственная выставка «AgriTekAstana 2020». На два последних события открыта регистрация на сайте Центра координации поддержки экспорта. Участие в международных выставках осуществляется в рамках национального проекта популяризации малого бизнеса.

Как сообщали ранее Юга.ру, в рамках той же программы на продовольственной выставке «Петерфуд 2019» 19-21 ноября участвовал краснодарский предприниматель Анатолий Скалацкий. Представляемый им продукт — шоколад «Фуроров» — был отмечен в конкурсной программе.