Минздрав собирается урегулировать порядок выдачи электронных больничных

Министерство здравоохранения России работает над утверждением нового порядка выдачи и оформления электронных листков нетрудоспособности

16 декабря ведомство опубликовало на Федеральном портале проектов нормативных актов законопроект, который предусматривает внесение изменений в некоторые приказы министерства 2011–2019 годов.

Новый порядок был разработан в соответствии с законом «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», говорится в пояснительной записке к документу.

До 30 декабря законопроект будет находиться на стадии общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

Как писали Юга.ру, в 2017 году Госдума приняла закон о выдаче листков нетрудоспособности в электронном виде.