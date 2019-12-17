Минздрав собирается урегулировать порядок выдачи электронных больничных
Министерство здравоохранения России работает над утверждением нового порядка выдачи и оформления электронных листков нетрудоспособности
16 декабря ведомство опубликовало на Федеральном портале проектов нормативных актов законопроект, который предусматривает внесение изменений в некоторые приказы министерства 2011–2019 годов.
Новый порядок был разработан в соответствии с законом «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», говорится в пояснительной записке к документу.
До 30 декабря законопроект будет находиться на стадии общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы.
Как писали Юга.ру, в 2017 году Госдума приняла закон о выдаче листков нетрудоспособности в электронном виде.
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