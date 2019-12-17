В Сочи поймали мужчину за кражу 22 аккумуляторов с электросамокатов из проката

Краснодарский край

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Полиция Сочи в декабре задержала мужчину, который сдал в мастерскую 22 похищенных аккумулятора

В дежурную часть полиции Адлерского района обратился представитель одной из фирм проката электросамокатов. Мужчина рассказал полицейским, что с его самокатов похитили аккумуляторы, ущерб составил 165 тыс. рублей.

Во время оперативно-разыскных мероприятий на одной из улиц города полицейские нашли и задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в преступлении.

Во время разбирательств сотрудники МВД установили, что злоумышленник совершил несколько аналогичных краж в Сочи. Похищенные аккумуляторные батареи он сдавал в одну из мастерских по ремонту электротранспорта, а деньги тратил на свои нужды. Полицейские изъяли 22 батареи и вернули владельцу.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до двух лет лишения свободы, рассказали 17 декабря в пресс-службе УВД Сочи.

Ранее Юга.ру рассказывали о похожем случае, который произошел в Сочи в сентябре. Тогда местный житель сдал в пункт приема металла 80 домкратов, которые похитил со стройплощадки.

Деньги Кражи Полиция Сочи Хищение

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