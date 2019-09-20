В Сочи мужчина украл 80 домкратов, чтобы сдать их на металлолом

В Сочи в сентябре местный житель сдал в пункт приема металла 80 домкратов, которые похитил со стройплощадки

В Адлерский отдел полиции поступило сообщение о том, что с территории частной стройки пропали 80 домкратов. Ущерб превысил 160 тыс. рублей. Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД проверили несколько пунктов приема металла, в одной из которых нашли похищенное имущество.

Полицейские установили личность предполагаемого преступника и задержали неоднократно судимого 34-летнего местного жителя. Домкраты изъяли и вернули владельцу. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража с причинением значительного ущерба). Ему грозит до пяти лет лишения свободы, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили в пресс-службе УВД по Сочи.

Как писали Юга.ру, на Кубани мужчина воровал надгробия и сдавал их в металлолом. В июле против него возбудили уголовное дело.