Под Новороссийском произошло ДТП с автобусом

Под Новороссийском 17 декабря один человек пострадал при столкновении легковушки с автобусом

Авария произошла в 8:50. По предварительным данным, автомобиль Lada Granta врезался в автобус. В отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что пострадал один человек. Его пол и возраст устанавливают.

Также известно, что автобус был частным, а не рейсовым. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.

«Водитель Lada Granta начал перестраиваться на полосе разгона, занесло, вылетел на встречку и впечатался в вахтовый микроавтобус», — рассказали очевидцы на странице «Телетайп Краснодара» в телеграме.

Похожая авария случилась накануне в Абинском районе. Там отечественная легковушка столкнулась с микроавтобусом, два человека погибли.