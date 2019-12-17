Под Новороссийском произошло ДТП с автобусом
Под Новороссийском 17 декабря один человек пострадал при столкновении легковушки с автобусом
Авария произошла в 8:50. По предварительным данным, автомобиль Lada Granta врезался в автобус. В отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что пострадал один человек. Его пол и возраст устанавливают.
Также известно, что автобус был частным, а не рейсовым. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.
«Водитель Lada Granta начал перестраиваться на полосе разгона, занесло, вылетел на встречку и впечатался в вахтовый микроавтобус», — рассказали очевидцы на странице «Телетайп Краснодара» в телеграме.
Похожая авария случилась накануне в Абинском районе. Там отечественная легковушка столкнулась с микроавтобусом, два человека погибли.
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