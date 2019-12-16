На Кубани два человека погибли в аварии с микроавтобусом
В Абинском районе утром 16 декабря отечественная легковушка столкнулась с микроавтобусом, есть погибшие
Авария произошла в 10:30 на 73-м км дороги Краснодар — Верхнебаканский. Возле станицы Холмской автомобиль ВАЗ-21074 при повороте налево не уступил дорогу микроавтобусу Mercedes Sprinter, в результате машины столкнулись.
На месте аварии погибли 67-летний водитель «Семерки» и его 74-летняя пассажирка, сообщили порталу Юга.ру в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Видео последствий ДТП опубликовали в телеграм-канале «Телетайп Краснодара».
Напомним, накануне под Новороссийском зерновоз раздавил на дороге автомобиль Toyota, в результате погиб мужчина.
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