На Кубани два человека погибли в аварии с микроавтобусом

Краснодарский край

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В Абинском районе утром 16 декабря отечественная легковушка столкнулась с микроавтобусом, есть погибшие

Авария произошла в 10:30 на 73-м км дороги Краснодар — Верхнебаканский. Возле станицы Холмской автомобиль ВАЗ-21074 при повороте налево не уступил дорогу микроавтобусу Mercedes Sprinter, в результате машины столкнулись.

На месте аварии погибли 67-летний водитель «Семерки» и его 74-летняя пассажирка, сообщили порталу Юга.ру в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Видео последствий ДТП опубликовали в телеграм-канале «Телетайп Краснодара».

Напомним, накануне под Новороссийском зерновоз раздавил на дороге автомобиль Toyota, в результате погиб мужчина.

Дороги ДТП смерть

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