На Кубани два человека погибли в аварии с микроавтобусом

На месте аварии погибли 67-летний водитель «Семерки» и его 74-летняя пассажирка, сообщили порталу Юга.ру в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Авария произошла в 10:30 на 73-м км дороги Краснодар — Верхнебаканский. Возле станицы Холмской автомобиль ВАЗ-21074 при повороте налево не уступил дорогу микроавтобусу Mercedes Sprinter, в результате машины столкнулись.

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