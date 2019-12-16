На Кремлевскую елку впервые отправятся дети со всех муниципалитетов Кубани

Краснодарский край, Вся Россия

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Более 60 детей из Краснодарского края приглашены на новогоднее представление в Кремлевском дворце в Москве

Среди 68 приглашенных — отличники, дети-сироты, ребята из малообеспеченных и многодетных семей, победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований в возрасте от 8 до 13 лет.

«Впервые делегация состоит из детей со всех муниципалитетов Кубани, ранее она формировалась в порядке очереди», — сообщили в краевом министерстве образования, науки и молодежной политики.

В столицу школьники отправятся на поезде 22 декабря, в специализированных украшенных вагонах. Провожать на вокзале в Краснодаре их будет Дед Мороз, который даст детям напутствие и вручит им подарки. Сопровождать ребят будут 12 взрослых, в том числе педагоги, специалисты органов управления образования и врач, полицейские.

Помимо елки, которая состоится 25 декабря, для детей организуют экскурсии в Московский планетарий и историко-культурный центр «Измайловский Кремль».

Делегация вернется домой 27 декабря.

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