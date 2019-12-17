В Сочи завершился первый краевой лагерь «Мой бизнес»
Лагерь «Мой бизнес» проходил с 10 по 14 декабря на Красной Поляне
В лагере приняло участие около 100 человек. Мероприятие входит в одну из обучающих программ популяризации предпринимательства при поддержке Министерства экономразвития РФ и Фонда развития бизнеса Краснодарского края.
Опыт бизнес-лагеря сочли успешным, поэтому следующий лагерь планируется провести уже летом 2020 года, сообщили в пресс-службе краевого департамента инвестиций. Узнать больше о формате можно в Центре поддержки предпринимательства и на сайте mbkuban.ru.
В лагере участвовали граждане старше 18 лет, среди которых и начинающие, и действующие предприниматели. Их отбирали по тестированию в рамках проекта «Популяризация предпринимательства». За 15 минут участники должны были ответить на 80 вопросов.
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«В результате теста выявлялись профессиональные компетенции участников. Это были логические, математические и лингвистические задания. После теста все получили расшифровку, из которой видны сильные и слабые стороны. Тех, кто набрал максимальное количество баллов, мы пригласили в лагерь», — отметили в пресс-службе департамента инвестиций Краснодарского края.
В течение четырех дней участники прошли деловую программу с докладами спикеров и бизнес-тренингами.
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