ВСК открыл персональную выставку Василия Нестеренко
Персональная выставка картин Народного художника РФ, академика Российской академии художеств Василия Нестеренко проходит в Страховом Доме ВСК
В экспозиции «Лучше гор могут быть только горы!» представлен цикл горных пейзажей, созданных художником с 2009 по 2018 год во время поездок на Камчатский полуостров и экспедиций на Саяны и в Горный Алтай, на Эльбрус и Приэльбрусье. Выставка открыта с 5 ноября в головном офисе компании в Москве на Островной, 4. Дата окончания пока неизвестна, сообщили в пресс-службе ВСК 16 декабря.
После большой ретроспективной выставки художника в Большом Манеже в Москве были организованы выставки работ Нестеренко в художественных музеях Европы, Америки и Японии, а также в Орле, Вологде, Липецке, Дмитрове, Оренбурге, Рязани, Брянске, Калуге, Петрозаводске, Киеве, Севастополе, Минске, Витебске.
Нестеренко работает в разных жанрах. Среди его картин есть исторические полотна «Триумф Российского флота», «Москва встречает героев Полтавы», «Отстоим Севастополь!». В его творчестве есть и духовная живопись — росписи в Храме Христа Спасителя и других российских храмах. Портреты и пейзажи художника дают образы русской земли и ее современных жителей.
Произведения художника находятся в крупнейших музейных собраниях России, включая Государственный Исторический музей и Государственную Третьяковскую галерею, кроме этого, в Москве организована Государственная картинная галерея Василия Нестеренко.
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