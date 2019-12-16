ВСК открыл персональную выставку Василия Нестеренко

В экспозиции «Лучше гор могут быть только горы!» представлен цикл горных пейзажей, созданных художником с 2009 по 2018 год во время поездок на Камчатский полуостров и экспедиций на Саяны и в Горный Алтай, на Эльбрус и Приэльбрусье. Выставка открыта с 5 ноября в головном офисе компании в Москве на Островной, 4. Дата окончания пока неизвестна, сообщили в пресс-службе ВСК 16 декабря.

После большой ретроспективной выставки художника в Большом Манеже в Москве были организованы выставки работ Нестеренко в художественных музеях Европы, Америки и Японии, а также в Орле, Вологде, Липецке, Дмитрове, Оренбурге, Рязани, Брянске, Калуге, Петрозаводске, Киеве, Севастополе, Минске, Витебске.