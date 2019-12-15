Король Иордании примет делегацию Адыгеи

Визит начался со встречи Кумпилова и посла России в Иордании Глеба Десятникова, а также представителей иорданского делового сообщества и черкесской диаспоры. Во время переговоров собеседники отметили важность использования потенциала адыгской диаспоры для расширения многостороннего сотрудничества России и Иордании.

Официальный прием главы Адыгеи Мурата Кумпилова королем Иорданского Хашимитского Королевства запланирован на 15 декабря, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи. Республика планирует развивать с Иорданией экономические и гуманитарные связи.

Представителям руководства Адыгэ Хасэ Аммана Кумпилов передал флаг Адыгеи, книги и памятные подарки в этническом стиле. Он также рассказал о принимаемых в республике мерах по укреплению связей адыгской диаспоры с исторической родиной. Глава региона сообщил о намерениях расширить формат сотрудничества с соотечественниками во всех направлениях деятельности.

Кроме того, делегация рассмотрела возможности организации экспортных поставок агропродукции и зернового хаба в Адыгее, а также реализации совместных проектов в области медицины, туризма, строительства и других. Глава Адыгеи заявил о готовности поддержать перспективные инвестпроекты. Планируется организовать в Адыгее бизнес-миссии иорданских предпринимателей для продолжения диалога.

«Уверен, что ваши знания, опыт, а главное, любовь к земле предков позволят внести значимый вклад в динамичное развитие Адыгеи», — подчеркнул глава республики.