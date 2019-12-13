На Кубани стартовала благотворительная акция «Елки желаний». Любой может исполнить детскую мечту
Жители Краснодарского края могут исполнить мечты больных или нуждающихся детей с помощью установленных в магазинах и торговых центрах «Елок желаний»
Ежегодная акция, организованная фондом «Край добра», пройдет в этом году с 13 по 23 декабря.
В крупных торговых центрах в разных городах края установлены более 50 елок. На них размещены открытки-снегири с мечтами о подарках детей с тяжелыми заболеваниями и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Каждый купленный подарок волонтеры доставляют адресату в канун Нового года, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
В Краснодаре елки установлены в крупных торговых центрах и супермаркетах — ТРК «Красная площадь», ТРК «Галактика», «Семейный магнит» на Лузана, Лизы Чайкиной и Дзержинского, гипермаркет «Окей» на улице Минской, ТРК «СИТИ-Центр».
Уточнить информацию о других местах установки елок можно по телефону 8(861)203-45-45.
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