Обменять праздник на деньги. Большинство россиян хочет вместо корпоратива получить на Новый год премию

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Поменять новогодний корпоратив на премию хочет каждый шестой сотрудник российских компаний

Аналитики компании Superjob 10-12 декабря повели в 370 населенных пунктах России опрос 1,6 тыс. трудоустроенных граждан.

«При наличии выбора, новогодний корпоратив или премия, деньги предпочли бы 74%. В среднем россияне считают 4,7 тыс. рублей денежным эквивалентом корпоративной вечеринке. Деньги корпоративам чаще всего предпочитают сотрудники 25–34 лет (78%) и россияне с зарплатой менее 30 тыс. рублей (79%)», — процитировали 13 декабря сообщение Superjob «Известия».

Подобное исследование компания проводила шесть лет назад, в 2013 году.

Как писали Юга.ру, 38% работодателей в России не хотят проводить новогодние праздники, а выпишут премии сотрудникам перед Новым годом только 36% работодателей.

Деньги Новый год Опросы

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В горах Сочи горностаи перестали бояться людей. Но гладить их все равно нельзя
Госдума собирается разрешить продажу пива на стадионах в России
В Краснодаре запретят остановку транспорта возле вокзала Краснодар-1
«Дожить до апреля, подраться, выиграть». Хабиб рассказал, как готовится к бою с Фергюсоном
Около 25 млн россиян не пустят на Новый год за границу из-за долгов
На крейсере «Адмирал Кузнецов» потушили пожар

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале