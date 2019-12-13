Обменять праздник на деньги. Большинство россиян хочет вместо корпоратива получить на Новый год премию
Поменять новогодний корпоратив на премию хочет каждый шестой сотрудник российских компаний
Аналитики компании Superjob 10-12 декабря повели в 370 населенных пунктах России опрос 1,6 тыс. трудоустроенных граждан.
«При наличии выбора, новогодний корпоратив или премия, деньги предпочли бы 74%. В среднем россияне считают 4,7 тыс. рублей денежным эквивалентом корпоративной вечеринке. Деньги корпоративам чаще всего предпочитают сотрудники 25–34 лет (78%) и россияне с зарплатой менее 30 тыс. рублей (79%)», — процитировали 13 декабря сообщение Superjob «Известия».
Подобное исследование компания проводила шесть лет назад, в 2013 году.
Как писали Юга.ру, 38% работодателей в России не хотят проводить новогодние праздники, а выпишут премии сотрудникам перед Новым годом только 36% работодателей.
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