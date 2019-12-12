Опрос: только 36% российских работодателей выпишут премии сотрудникам перед Новым годом

Денежное поощрение по итогам 2019 года собираются выдавать 36% компаний, причем получат премии не все сотрудники

Опрос российских работодателей провел исследовательский центр портала Superjob.ru, сообщил 11 декабря «360».

Выяснилось, что премии всем сотрудникам выпишут 16% респондентов, еще 20% опрошенных работодателей планируют наградить только определенных сотрудников или отделы, а 34% компаний вовсе не собираются выписывать премии перед Новым годом.

Также эксперты спросили сотрудников, рассчитывают ли они на премирование по итогам уходящего года. 29% опрошенных заявили, что рассчитывают на получение премиальных. Примечательно, что среди желающих получить выплаты подавляющее большинство (41%) составили работники в возрасте до 24 лет.

Исследовательский центр сравнил результаты с показателями прошлого года — в 2018 году на новогодние премии рассчитывали 21% опрошенных, а наградить сотрудников за успешную работу собирались 45% работодателей.

Как писали 9 декабря Юга.ру, опрос руководителей и представителей российских компаний показал, что 25% из них планируют увеличить зарплаты сотрудников в 2020 году.