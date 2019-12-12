Опрос: только 36% российских работодателей выпишут премии сотрудникам перед Новым годом

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Денежное поощрение по итогам 2019 года собираются выдавать 36% компаний, причем получат премии не все сотрудники

Опрос российских работодателей провел исследовательский центр портала Superjob.ru, сообщил 11 декабря «360».

Выяснилось, что премии всем сотрудникам выпишут 16% респондентов, еще 20% опрошенных работодателей планируют наградить только определенных сотрудников или отделы, а 34% компаний вовсе не собираются выписывать премии перед Новым годом.

Также эксперты спросили сотрудников, рассчитывают ли они на премирование по итогам уходящего года. 29% опрошенных заявили, что рассчитывают на получение премиальных. Примечательно, что среди желающих получить выплаты подавляющее большинство (41%) составили работники в возрасте до 24 лет.

Исследовательский центр сравнил результаты с показателями прошлого года — в 2018 году на новогодние премии рассчитывали 21% опрошенных, а наградить сотрудников за успешную работу собирались 45% работодателей.

Как писали 9 декабря Юга.ру, опрос руководителей и представителей российских компаний показал, что 25% из них планируют увеличить зарплаты сотрудников в 2020 году.

Деньги Новый год Опросы

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Стали известны возможные причины падения вертолета на Кубани и имена погибших пилотов
В Новороссийске женщина выпала из окна многоэтажки
Депутат предложил депортировать из России и пожизненно запретить въезд в страну осужденным за наркотики иностранцам
Стадион ФК «Краснодар» получил премию за эффективное управление
Суд оставил без изменений приговор жительнице Геленджика, которая убила мужа, защищаясь от побоев
В Тбилисском районе на встречке столкнулись два грузовика с прицепами

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале