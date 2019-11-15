Два ребенка попали в больницу после массового ДТП в тоннеле по дороге на Красную Поляну

В Сочи 15 ноября произошло ДТП с участием микроавтобуса и трех автомобилей, в котором пострадали четверо взрослых и два ребенка

Авария произошла около 17 часов в тоннеле на дороге Адлер — ГЛК «Альпика — Сервис». По данным источника в ОГИБДД по Сочи, там столкнулись микроавтобус и три легковых автомобиля.

В результате пострадали шесть человек. Четверым водителям помощь была оказана на месте, от госпитализации они отказались. Двое несовершеннолетних были госпитализированы.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье» сообщили, что последствия ДТП ликвидировали, пострадавшие машины эвакуировали. Сейчас движение на участке осуществляется в штатом режиме.