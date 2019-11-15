Два ребенка попали в больницу после массового ДТП в тоннеле по дороге на Красную Поляну
В Сочи 15 ноября произошло ДТП с участием микроавтобуса и трех автомобилей, в котором пострадали четверо взрослых и два ребенка
Авария произошла около 17 часов в тоннеле на дороге Адлер — ГЛК «Альпика — Сервис». По данным источника в ОГИБДД по Сочи, там столкнулись микроавтобус и три легковых автомобиля.
В результате пострадали шесть человек. Четверым водителям помощь была оказана на месте, от госпитализации они отказались. Двое несовершеннолетних были госпитализированы.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье» сообщили, что последствия ДТП ликвидировали, пострадавшие машины эвакуировали. Сейчас движение на участке осуществляется в штатом режиме.
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В результате массового ДТП пострадали два человека Авария произошла в пятницу вечером, в одном из тоннелей на Краснополянском шоссе, в сторону посёлка Красноая поляна. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля марки «Мазда» совершил наезд на сплошную линию где врезался во встречный минивэн «Хендай». От удара минивэн отбросило на полосу встречного движения где он столкнулся с ещё двумя машинами. В результате происшествия пострадали два человека, они были госпитализировали в больницу. Еще четверым была оказана помощь на месте, от госпитализации они отказались
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