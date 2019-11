Два ребенка попали в больницу после массового ДТП в тоннеле по дороге на Красную Поляну

View this post on Instagram

В результате массового ДТП пострадали два человека Авария произошла в пятницу вечером, в одном из тоннелей на Краснополянском шоссе, в сторону посёлка Красноая поляна. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля марки «Мазда» совершил наезд на сплошную линию где врезался во встречный минивэн «Хендай». От удара минивэн отбросило на полосу встречного движения где он столкнулся с ещё двумя машинами. В результате происшествия пострадали два человека, они были госпитализировали в больницу. Еще четверым была оказана помощь на месте, от госпитализации они отказались