Фестиваль «Жара» впервые пройдет на «Курорте Красная Поляна»

Краснодарский край

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14 марта 2020 года фестиваль «Жара» впервые пройдет в Сочи — на «Курорте Красная Поляна»

Новая высокотехнологичная площадка курорта WOW Arena обещает вместить более 3000 гостей. Их ожидает шоу с выступлением таких исполнителей, как Григорий Лепс, Сергей Лазарев, EMIN, Егор Крид, CYGO, Дискотека «Авария», Звонкий, Мари Краймбрери, Джиган, Глюк’oZа, Жасмин. Ведущими фестиваля станут Юлия Барановская и Константин Тарасюк.

Фестиваль «Жара» проходит с 2016 года, собирая десятки тысяч зрителей. С каждым годом фестиваль становится более масштабным: в 2019 году «Жара» впервые прошла в Дубае, а 2020 году выступления пройдут в Сочи, Монте-Карло, Германии, Азербайджане, Турции.

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«"Курорт Красная Поляна" рад представить гостям весь спектр развлечений на любой вкус, расширенную зону вечернего катания и новейшую площадку апре-ски, высокогорные качели, зиплайн, лучшие spa-комплексы, отели мировых брендов и, конечно, горнолыжные трассы, открытые для дневного и вечернего катания с первых дней зимы до поздней весны. У нас без преувеличения есть все компоненты идеального праздника каждый день. И такое грандиозное событие как фестиваль "Жара" порадует всех без исключения гостей. Мы рады принять у себя знаменитый фестиваль, и с нетерпением ждем прихода "Жары" в наши снежные горы», — заявила директор по стратегическому развитию «Курорта Красная Поляна» Ольга Филипенкова.

«Фестиваль "Жара" с каждым годом расширяет горизонты и покоряет новые страны и города. 2020 год мы откроем в Сочи, на Курорте Красная Поляна среди заснеженных гор устроим по-настоящему жаркий праздник! Затем у нас в планах ежегодная премия "Жара Music Awards" Москве, а также фестивали "Жара" в Монако, Дюссельдорфе, Бодруме, Тель-Авиве и Майами. И конечно же Баку — в 2020 году в столице Азербайджана фестиваль пройдет в юбилейный, пятый раз», — отметила генеральный продюсер фестиваля Лена Боска.

Продажа билетов на фестиваль открыта на сайте kpresort.ru.

Красная Поляна Курорты и туризм

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