«Курорт Красная Поляна» открывает территорию вечеринок Après Ski
Территория «Après Ski Красная Поляна» примет первых гостей 28 декабря и подарит любителям горнолыжного отдыха 140 дней веселья в горах
Площадь Après Ski будет открыта на уровне Поляна 960, составит 1000 квадратных метров и будет ждать гостей ежедневно с 11 до 23 часов.
Атмосфера, выдержанная в лучших традициях вечеринок в Альпах, модная гастрономия с хитами итальянской, азиатской, американской и немецкой кухни, ежедневные DJ-сеты, танцы, музыкальные перформансы, гастрономические фестивали, эксклюзивные мероприятия со звездами — все это ждет гостей Après Ski на «Курорте Красная Поляна» с момента открытия 28 декабря и до конца сезона.
Après Ski обещает будущим гостям киловатты звука и лучших DJ страны, иностранных артистов, гастроли известных вечеринок.
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