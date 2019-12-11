«Курорт Красная Поляна» открывает территорию вечеринок Après Ski

Площадь Après Ski будет открыта на уровне Поляна 960, составит 1000 квадратных метров и будет ждать гостей ежедневно с 11 до 23 часов.

Атмосфера, выдержанная в лучших традициях вечеринок в Альпах, модная гастрономия с хитами итальянской, азиатской, американской и немецкой кухни, ежедневные DJ-сеты, танцы, музыкальные перформансы, гастрономические фестивали, эксклюзивные мероприятия со звездами — все это ждет гостей Après Ski на «Курорте Красная Поляна» с момента открытия 28 декабря и до конца сезона.

Après Ski обещает будущим гостям киловатты звука и лучших DJ страны, иностранных артистов, гастроли известных вечеринок.