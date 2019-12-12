В 2020 году бюджет краевого Фонда микрофинансирования составит 2,5 млрд рублей

В 2019 году объем Фонда микрофинансирования составил порядка 1 млрд рублей, на 2020 год планируется выделить 2,5 млрд рублей

Краснодарский край участвует в 11 нацпроектах, для этого разработано 48 региональных программ. В 2019 году их финансирование составило 24 млрд рублей, в 2020-м запланировано порядка 32 млрд.

В ходе 29-й сессии ЗСК губернатор края Вениамин Кондратьев отметил, что доходы регионального бюджета позволяют наращивать поддержку малого и среднего предпринимательства, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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«Все, о чем сказал президент, мы реализуем в нашем крае. Необходимые финансовые возможности для этого есть», — убежден губернатор.

Также Кондратьев сообщил об исполнении нацпроекта поддержки малого и среднего предпринимательства, сказав, что край досрочно выполнил задачу по льготному финансированию малого бизнеса.