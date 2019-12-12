В 2020 году бюджет краевого Фонда микрофинансирования составит 2,5 млрд рублей
В 2019 году объем Фонда микрофинансирования составил порядка 1 млрд рублей, на 2020 год планируется выделить 2,5 млрд рублей
В ходе 29-й сессии ЗСК губернатор края Вениамин Кондратьев отметил, что доходы регионального бюджета позволяют наращивать поддержку малого и среднего предпринимательства, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Краснодарский край участвует в 11 нацпроектах, для этого разработано 48 региональных программ. В 2019 году их финансирование составило 24 млрд рублей, в 2020-м запланировано порядка 32 млрд.
Как открыть ИП и сколько это стоит:
«Все, о чем сказал президент, мы реализуем в нашем крае. Необходимые финансовые возможности для этого есть», — убежден губернатор.
Также Кондратьев сообщил об исполнении нацпроекта поддержки малого и среднего предпринимательства, сказав, что край досрочно выполнил задачу по льготному финансированию малого бизнеса.
Читайте также
Личный опыт человека, который научился обращаться с деньгами
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.