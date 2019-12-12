Минобороны России подтвердило информацию об авиакатастрофе на Кубани
В Министерстве обороны России подтвердили гибель двух человек в результате крушения вертолета на Кубани
Ударный вертолет Ми-28 разбился 11 декабря примерно в 23:00 возле аэродрома Кореновска. Он выполнял тренировочный полет в темноте во время тумана. Два члена экипажа погибли, пишет RT.
По данным Минобороны России, вертолет летел без боекомплекта, строения на земле не пострадали. На место происшествия выехала комиссия для выяснения обстоятельств, сообщило РИА «Новости».
Как писали Юга.ру, туманная погода в регионе держалась с самого утра прошлого дня — к вечеру из-за этого в Краснодаре отменили ряд авиарейсов, часть задержали.
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