В Краснодаре из-за тумана задержали на вылет 13 рейсов, четыре отменили. 10 прибывающих перенаправили в другие города
Из-за сильного тумана 11 декабря пассажиры не могут вылететь рейсами из Международного аэропорта Краснодар
По данным на 20:40, на вылет задержано 13 рейсов: 10 рейсов в Москву авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», «Россия», Nordwind, S7 Airlines и Utair; также изменено время вылета рейсов в Махачкалу и Самару авиакомпании «Азимут», Новосибирск авиакомпании NordStar.
Рейс 536 авиакомпании Utair вылетел в Москву из Анапы, пассажиров доставили в аэропорт курорта автобусами. Рейсы авиакомпании «Азимут» в Тюмень и Казань вылетели к месту назначения из Краснодара.
Десять самолетов, следующих в Краснодар, перенаправили на запасные аэродромы в Анапу, Ростов-на-Дону и Сочи.
Рейс 6316 в Санкт-Петербург авиакомпании «Россия» и рейс 928 в Минск авиакомпании Belavia выполнят с запасного аэродрома Ростова-на-Дону. Рейсы 971 в Стамбул и 564 в Екатеринбург авиакомпании «Победа», рейс 2959 в Ташкент авиакомпании «Уральские авиалинии» и 916 в Новосибирск авиакомпании NordStar — с запасного аэродрома Анапы, где сейчас находятся воздушные суда. Пассажиров доставят туда автобусами.
Рейс в Стамбул авиакомпаний «Турецкие Авиалинии» и Pegasus Airlines, по одному рейсу авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа» в Москву и рейс авиакомпании AirSerbia в Белград — отменены. С пассажирами работают представители авиакомпаний, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Точное расписание можно отслеживать с помощью онлайн-табло аэропорта.
Как писали Юга.ру, туманная погода в Краснодаре держится с самого утра — по данным на 9:00 задерживались шесть рейсов на вылет. Среди самолетов, которые не смогли покинуть воздушную гавань, — тот, на котором ФК «Краснодар» должен был отправиться в Испанию на матч Лиги Европы против «Хетафе».
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