В Краснодаре из-за тумана задержали на вылет 13 рейсов, четыре отменили. 10 прибывающих перенаправили в другие города

Краснодарский край

Распечатать

Из-за сильного тумана 11 декабря пассажиры не могут вылететь рейсами из Международного аэропорта Краснодар

По данным на 20:40, на вылет задержано 13 рейсов: 10 рейсов в Москву авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», «Россия», Nordwind, S7 Airlines и Utair; также изменено время вылета рейсов в Махачкалу и Самару авиакомпании «Азимут», Новосибирск авиакомпании NordStar.

Рейс 536 авиакомпании Utair вылетел в Москву из Анапы, пассажиров доставили в аэропорт курорта автобусами. Рейсы авиакомпании «Азимут» в Тюмень и Казань вылетели к месту назначения из Краснодара.

Десять самолетов, следующих в Краснодар, перенаправили на запасные аэродромы в Анапу, Ростов-на-Дону и Сочи.

Читайте также:

Рейс 6316 в Санкт-Петербург авиакомпании «Россия» и рейс 928 в Минск авиакомпании Belavia выполнят с запасного аэродрома Ростова-на-Дону. Рейсы 971 в Стамбул и 564 в Екатеринбург авиакомпании «Победа», рейс 2959 в Ташкент авиакомпании «Уральские авиалинии» и 916 в Новосибирск авиакомпании NordStar — с запасного аэродрома Анапы, где сейчас находятся воздушные суда. Пассажиров доставят туда автобусами.

Рейс в Стамбул авиакомпаний «Турецкие Авиалинии» и Pegasus Airlines, по одному рейсу авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа» в Москву и рейс авиакомпании AirSerbia в Белград — отменены. С пассажирами работают представители авиакомпаний, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Точное расписание можно отслеживать с помощью онлайн-табло аэропорта.

Как писали Юга.ру, туманная погода в Краснодаре держится с самого утра — по данным на 9:00 задерживались шесть рейсов на вылет. Среди самолетов, которые не смогли покинуть воздушную гавань, — тот, на котором ФК «Краснодар» должен был отправиться в Испанию на матч Лиги Европы против «Хетафе».

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре из-за тумана задержали на вылет 13 рейсов, четыре отменили. 10 прибывающих перенаправили в другие города
«Локомотив-Кубань» обыграл «Партизан» в дебютном матче Пашутина
Режиссер Сокуров усомнился, что Кадыровы должны носить звание Героя России. Рамзан Кадыров обвинил его в разжигании розни
СК не нашел состава преступления в отношении Ивана Голунова. Тот подал заявление в ФСБ
«Потом начнут стрелять и громить магазины». Путин прокомментировал наказания фигурантам «московского дела»
В России решили учить заключенных писать письма жертвам

Лента новостей

Статьи

Как украсили к Новому году — 2020 стадион «Краснодар» и города мира

Фото и видео из соцсетей

Статьи Партнерский

25 лет работы кубанского ЗСК

Исторические вехи формирования органов власти на Кубани

Ввоз мандаринов из Абхазии сократился в два раза

В пик сезона мандаринов меньше, чем в прошлом году

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале