В Краснодаре из-за тумана задержали на вылет 13 рейсов, четыре отменили. 10 прибывающих перенаправили в другие города

Из-за сильного тумана 11 декабря пассажиры не могут вылететь рейсами из Международного аэропорта Краснодар

По данным на 20:40, на вылет задержано 13 рейсов: 10 рейсов в Москву авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», «Россия», Nordwind, S7 Airlines и Utair; также изменено время вылета рейсов в Махачкалу и Самару авиакомпании «Азимут», Новосибирск авиакомпании NordStar.

Рейс 536 авиакомпании Utair вылетел в Москву из Анапы, пассажиров доставили в аэропорт курорта автобусами. Рейсы авиакомпании «Азимут» в Тюмень и Казань вылетели к месту назначения из Краснодара.

Десять самолетов, следующих в Краснодар, перенаправили на запасные аэродромы в Анапу, Ростов-на-Дону и Сочи.