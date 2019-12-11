«Локомотив-Кубань» обыграл «Партизан» в дебютном матче Пашутина
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 11 ноября встретился с сербским «Партизаном» в последнем домашнем матче Еврокубка в 2019 году
Игра 9-го тура группового этапа, которая стала для «Локо» первой под руководством нового главного тренера Евгения Пашутина, завершилась со счетом 83:76 (27:19, 18:21, 22:26, 16:10).
У «Локомотива» лидером стал Миндаугас Кузминскас, набравший 17 очков. Еще 16 очков у Уилла Каммингса, 15 — у Дмитрия Кулагина. В составе сербского клуба Стефан Бирчевич отличился 17 очками.
Поединок собрал на трибунах краснодарского «Баскет-холла» 2 тыс. 356 болельщиков.
После этого поединка красно-зеленые поднялись на третье место, имея в активе четыре победы и пять поражений — столько же, сколько у литовского «Ритас» и турецкого «Тофаша». Чтобы продолжить выступление в следующей стадии Еврокубка, краснодарцам необходимо будет на выезде обыграть «Тофаш». «Партизан» досрочно обеспечил себе выход в плей-офф.
Заключительный матч группового этапа «Локомотив» — «Тофаш» состоится 17 декабря. Перед этим, 14 декабря «железнодорожники» проведут поседений домашний матч 2019 года, соперником станет пермская «Парма».
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