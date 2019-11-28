На Кубани до конца года 60 км трасс оборудуют барьерами между встречками
В Краснодарском крае до конца 2019 года на 60 км трасс установят барьерные ограждения между встречными полосами
Ограждения установят для того, чтобы уменьшить количество лобовых ДТП. Из краевого бюджета на закупку и установку ограждений и направляющего оборудования выделили 115 млн рублей. До конца года барьеры установят на опасных поворотах, съездах и участках, на которых есть высокая вероятность выехать на встречную полосу. Общая протяженность оборудованных ограждениями дорог — 60 км.
В следующем году край продолжит эту работу. В проекте бюджета на 2020 год заложено 80 млн рублей, которые пойдут на обустройство еще 22 км опасных участков, в том числе на трассах Краснодар — Ейск и Краснодар — Кропоткин. Кроме того, в рамках дорожного нацпроекта на 50 км дорог регионального значения сделают освещение.
В дальнейшем в Краснодарском крае планируют принять программу, по которой в регионе перестанут строить трассы без разделительных барьеров, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Глава ГИБДД Михаил Черников 16 октября заявил, что на платных трассах хотят увеличить разрешенную максимальную скорость до 130 км/ч. Но это возможно только при условии соблюдения всех условий для обеспечения безопасности, среди которых есть обязательная установка барьеров между встречными полосами.
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