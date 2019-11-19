Стало известно, что дети чаще всего просят у Деда Мороза

Краснодарский край, Вся Россия

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В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что российские дети просят на Новый Год

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К первому ноября этого года Деду Морозу прислали 3,6 млн писем от детей и взрослых. Чаще всего дети просят здоровья и счастья для своих близких, а также смартфоны, куклы и машины. Девятилетняя девочка Лиза из Владимирской области попросила Деда Мороза вернуть воду в реки России. Взамен она пообещала беречь окружающую среду.

В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что делят все письма на творческие и добрые. В первых дети прикладывают поделки и рисунки, во вторых — рассказывают о себе, своей семье и добрых делах, написали RT.

В канцелярии Деда Мороза также уточнили как правильно писать письма с пожеланиями. Не стоит начинать послание со слов «я хочу» или «подари мне». Сначала нужно указать, кому направлено письмо, а затем поздороваться. Далее следует немного написать о себе и своих желаниях. В конце письма нужно попрощаться и указать дату. Также можно приложить стихотворение или нарисовать открытку.

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