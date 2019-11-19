Стало известно, что дети чаще всего просят у Деда Мороза

К первому ноября этого года Деду Морозу прислали 3,6 млн писем от детей и взрослых. Чаще всего дети просят здоровья и счастья для своих близких, а также смартфоны, куклы и машины. Девятилетняя девочка Лиза из Владимирской области попросила Деда Мороза вернуть воду в реки России. Взамен она пообещала беречь окружающую среду.

В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что делят все письма на творческие и добрые. В первых дети прикладывают поделки и рисунки, во вторых — рассказывают о себе, своей семье и добрых делах, написали RT.