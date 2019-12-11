На Кубани разыскивают подозреваемого в особо тяжком преступлении

Краснодарский край

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Полиция 11 декабря объявила в розыск мужчину, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в Новороссийске

Приметы предполагаемого преступника: на вид 35-40 лет, рост — 180-185 см, темные волосы средней длины, спортивное телосложение.

Мужчина был одет в черную куртку, черные спортивные штаны и ботинки того же цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого, просят позвонить по телефонам: 8 (988) 313-95-15 или 102, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В октябре Юга.ру писали о розыске другого подозреваемого. Следственный комитет Крыма ищет мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого.

Новороссийск Полиция Розыск людей

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