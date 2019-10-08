В Крыму разыскивают парня, подозреваемого в убийстве знакомого

По данным следствия, накануне в Севастополе в квартире дома на улице Корчагина нашли тело 29-летнего мужины с 17 ножевыми ранениями в области груди. По словам родственников погибшего, с ним жил его знакомый, который приехал в город на работу. Кроме того, погибший в разговоре с братом отмечал, что его сосед в последнее время ведет себя очень агрессивно.

Сейчас мужчина исчез, поэтому у следствия есть все основания полагать, что он причастен к совершению убийства. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления в розыск объявили 26-летнего Александра Вещагина.

Всем, кто располагает информацией о его местонахождении, просьба обращаться по телефонам: 8 (978) 936-80-52 или (8692) 738-701, 738-724. Конфиденциальность гарантируется, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Крыму.