В 2019 году работники «РН-Краснодарнефтегаз» участвовали в озеленении двух локаций в Краснодарском крае
В 2019 году специалисты ООО «РН-Краснодарнефтегаз» приняли участие в озеленении Аллеи кленов в Славянске-на-Кубани и Кубанской набережной в Краснодаре
В Славянске-на-Кубани, где работает предприятие, этим летом нефтяники высадили аллею кленов в преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды. Специалисты компании высаживали деревья совместно с администрацией Славянска-на-Кубани. Представитель власти подчеркнул, что благодаря нефтяникам подобные экологические акции становятся традиционными. Осенью новые насаждения украсили Кубанскую Набережную в Краснодаре.
«Высадка деревьев — малая часть деятельности нашего предприятия. В течение года мы участвуем и в экологических субботниках», — рассказал гендиректор ООО «РН-Краснодарнефтегаз» Андрей Провоторов.
В 2018 году дочерние предприятия НК «Роснефть» высадили порядка 1 млн саженцев в рамках мероприятий по сохранению лесов.
НК «Роснефть» определила основной задачей в области охраны окружающей среды минимизацию воздействия производственной деятельности. За последние пять лет «зеленые» инвестиции компании составили более 240 млрд руб. «Роснефтью» на регулярной основе проводится работа по обеспечению экологической безопасности, сохранению и восстановлению природных ресурсов.
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