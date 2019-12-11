В 2019 году работники «РН-Краснодарнефтегаз» участвовали в озеленении двух локаций в Краснодарском крае

В 2019 году специалисты ООО «РН-Краснодарнефтегаз» приняли участие в озеленении Аллеи кленов в Славянске-на-Кубани и Кубанской набережной в Краснодаре

В Славянске-на-Кубани, где работает предприятие, этим летом нефтяники высадили аллею кленов в преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды. Специалисты компании высаживали деревья совместно с администрацией Славянска-на-Кубани. Представитель власти подчеркнул, что благодаря нефтяникам подобные экологические акции становятся традиционными. Осенью новые насаждения украсили Кубанскую Набережную в Краснодаре.

«Высадка деревьев — малая часть деятельности нашего предприятия. В течение года мы участвуем и в экологических субботниках», — рассказал гендиректор ООО «РН-Краснодарнефтегаз» Андрей Провоторов.

В 2018 году дочерние предприятия НК «Роснефть» высадили порядка 1 млн саженцев в рамках мероприятий по сохранению лесов.