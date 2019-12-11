На международной продовольственной выставке отметили качество краснодарского шоколада
На состоявшейся 19-21 ноября продовольственной выставке «Петерфуд 2019» в конкурсной программе было отмечено качество шоколада «Фуроров»
Шоколад с можжевельником под брендом «Фуроров» производит Анатолий Скалацкий, который начал свой бизнес еще будучи студентом. Недавно он прошел обучение в «Школе молодого предпринимателя» и стал резидентом коворкинг-центра «Место действия» и амбассадором проекта «Мой бизнес».
Молодой предприниматель попал на международную выставку, воспользовавшись господдержкой. Сейчас Анатолий ведет переговоры с представителями крупных торговых сетей о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.
«Я начал следить за различными предложениями от государственной поддержки в рамках Центра поддержки предпринимательства или в рамках нацпроектов уже сейчас. Одно из предложений было попасть на ежегодную продовольственную выставку в Петербурге. Эта выставка сэкономила мне несколько лет жизни, так как достучаться до байеров [закупщиков — Юга.ру] довольно сложная задача, особенно — заходить в сети», — поделился опытом Анатолий Скалацкий.
Как сообщали Юга.ру, государственный коворкинг для предпринимателей «Место действия» открыт на Трамвайной, 2/6 с 2017 года. Это площадка для переговоров и получения полезной информации. Это одна из мер господдержки предпринимательства.
Вся актуальная информация для малого бизнеса доступна в Центре поддержки предпринимательства, а также на сайте mbkuban.ru и по телефону 88007070711.
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