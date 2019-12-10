Путин рассказал о месте захоронения его брата, которое нашли поисковики
Президент России Владимир Путин рассказал, как добровольцы из поисковых отрядов помогли найти место захоронения его брата, погибшего во время блокады Ленинграда
Эта тема обсуждалась на встрече президента с членами СПЧ, на которой поднимался вопрос о поиске мест захоронения жертв политических репрессий.
«Мне поисковики моего брата нашли, который на Пискаревке (Пискаревском мемориальном кладбище — прим.) захоронен оказался, родители даже не знали. Просто бумажку им прислали, что умер, и все. Во время блокады. Поисковики нашли, даже нашли участок конкретный на Пискаревке. Я по себе знаю, что это хорошая, благородная работа», — цитирует Путина РИА «Новости».
Он сообщил, что поручит Госдуме подумать над усовершенствованием законодательства, связанного с местами массовых захоронений.
В апреле Путин заявлял, что в России создадут госпрограмму по увековечиванию памяти павших защитников Отечества, и отметил, что ее приоритеты помогут определить представители поисковых организаций, пишет RT.
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