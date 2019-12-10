Чиновница из Крыма и еще три человека погибли в ДТП
В Крыму утром 10 декабря произошло ДТП, в котором погибли четверо, включая главу Черноморского района республики
Авария случилась в 8:50 в Черноморском районе на трассе Черноморское — Евпатория. Там произошло лобовое столкновение машин KIA и Ford. В результате ДТП погибли четыре человека — по два из каждого автомобиля.
Позже стало известно, что одной из погибших оказалась глава администрации Черноморского района Людмила Глушко.
Глава Крыма Сергей Аксенов начал сегодняшнее заседание правительства Крыма, которое проходит в Симферополе, с минуты молчания, сообщил «Крыминформ».
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