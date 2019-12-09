Первый горнолыжный уикенд «Курорта Красная Поляна» посетило более 12 тыс. гостей

6 декабря стартовал зимний сезон на «Курорте Красная Поляна», за три дня его посетило более 12 тыс. человек

Горнолыжные склоны первого уикенда в новом сезоне открылись в долинах Цирк-2 и Цирк-3 на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря. Сейчас для лыжников и сноубордистов доступны четыре трассы «Курорта Красная Поляна»: синие «Цирк-2» и «Черная Пирамида» и красные «Цирк-3» и «Аибга». Также работают несколько линий сноупарка, который постепенно будет дополняться трамплинами, перилами и другими фигурами.

На курорте уже работают пункты проката, школа инструкторов, ски-сервис и такие высокогорные развлечения, как полеты на парапланах и парк аттракционов Gorky Fly. Для проживания рядом с канатной дорогой можно выбрать уровни Поляна 540 или Поляна 960, где отели и апартаменты предлагают не только размещение в комфортных условиях с видом на заснеженные горы, но и кафе, рестораны, фитнес-центры, спа-комплексы и детские игровые комнаты.

14 декабря на «Курорте Красная Поляна» в горной долине Цирк-2 состоится первое зимнее мероприятие сезона «Fun Contest Первый снег». В программе запланированы развлечения и спортивные соревнования для лыжников и сноубордистов, участие бесплатное. Вечером того же дня на «Поляне 540» на концертно-развлекательной площадке WOW ARENA в международном турнире по смешанным единоборствам Krepost Fighting Championship состоятся поединки российских и зарубежных бойцов.