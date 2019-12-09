На юге России клиенты Сбербанка смогут переводить деньги с бизнес-карт
Сбербанк 9 декабря запустил услугу перевода средств для держателей дебетовых бизнес-карт
Пользоваться услугой смогут клиенты Сбербанка в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Теперь у предпринимателей есть возможность мгновенно переводить и получать деньги на бизнес-карты и карты физических лиц. Услуга доступна в режиме 24/7. Для перевода необходимо выбрать в личном кабинете карту, с которой нужно перевести деньги, и ввести номер карты получателя.
«Чтобы оплатить услугу поставщика или пополнить расчетный счет, больше не нужно оформлять платежное поручение, нет необходимости идти в офис или банкомат за наличными. Все эти операции теперь можно совершить за секунды — достаточно знать только номер карты Сбербанка. На территории обслуживания Юго-Западного банка Сбербанка действует более 178 тыс. бизнес-карт. Мы уверены, что корпоративные клиенты оценят удобство и простоту мгновенных переводов», — рассказала заместитель председателя Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк» Ирина Ткаченко.
Комиссия за перевод с бизнес-карт составляет 1,5% (минимум 50 рублей), с карты физического лица на бизнес-карту — 1% (минимум 50 рублей), сообщили в секторе коммуникаций и PR управления маркетинга и коммуникаций Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк».
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