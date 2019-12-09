В России в 2020 году могут появиться электронные договоры купли-продажи машин

Краснодарский край, Вся Россия

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Минкомсвязь и МВД работают над сервисом электронных договоров купли-продажи (ДКП) автомобилей через портал госуслуг

На портале госуслуг пользователь сможет сформировать электронный ДКП, а заверить договор можно будет электронной подписью через личный кабинет, пишет 9 декабря «КоммерсантЪ» со ссылкой на замглаву Минкомсвязи Максима Паршина.

Кроме того, с помощью сервиса покупатель сможет отследить историю автомобиля: число владельцев, ограничения судебных приставов, нахождение машины в розыске и т. д.

На первом этапе сервис будет работать только для физлиц. Запуск сервиса планируется уже в 2020 году.

Как писали Юга.ру, на госуслугах начнут продавать «красивые» автомобильные номера. Они будут стоить сотни тысяч рублей.

 

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