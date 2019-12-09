На Кубани открыли две спортивные площадки
В Славянском и Белоглинском районах в декабре открыли многофункциональные спортивные площадки
Их построили по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». На многофункциональных спортивно-игровых площадках есть зоны уличных тренажеров и воркаута.
В министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края рассказали, что общая стоимость двух площадок превысила 9,3 млн рублей. Всего в 2019 году в крае открыли семь площадок в Анапе, Ленинградском, Павловском, Славянском, Тихорецком и Белоглинском районах. Их стоимость составила более 31 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации Кубани.
В Славянском районе новая площадка находится на территории школы № 8 поселка Садового. Ее оснастили покрытием и разделили на две зоны: игровую для проведения соревнований по футболу или баскетболу и физкультурную, где расположились брусья, перекладины и тренажеры, добавили в пресс-службе администрации Славянского района.
Как писали Юга.ру, в адыгейском поселке Тульском в ноябре оборудовали воркаут-площадку. Другу спортивную площадку в том же месяце открыли после ремонта в Краснодаре. Она находится на пересеченииулиц Красных Партизан и Рашпилевской.
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