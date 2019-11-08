В поселке Майкопского района открыли воркаут-площадку

Адыгея

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В адыгейском поселке Тульском в ноябре оборудовали воркаут-площадку, где могут заниматься физкультурой люди всех возрастов

Площадка с тренажерной и игровой зонами открылась в рамках проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Подобная спортплощадка уже действует в станице Гиагинской, до конца года такой объект откроют и в Адыгейске. На создание площадок выделили почти 9 млн рублей.

«Благодаря содействию главы Адыгеи и финансовой поддержке социальных инициатив в районе активно ведутся работы по формированию современного облика сельских населенных пунктов, вовлечению людей к массовому спорту. Данные проекты активно поддерживает население. Это показали и первые дни работы площадки, которая привлекла большое число сельских жителей», — отметил глава Майкопского района Олег Топоров.

Создание воркаут-площадки в поселке Тульском учитывалось при проектировании работ по благоустройству центрального парка. В результате она стала хорошим дополнением реконструированной зоны отдыха.

Там также создали детскую игровую площадку, по всей территории парка смонтировали новое уличное освещение, уложили тротуарную плитку и прогулочные дорожки, установили скамейки, провели планировку и озеленение территории.

Сегодня в республике насчитывается более 900 спортивных сооружений. Доля населения, вовлеченного в систематические занятия физической культурой и спортом, в 2018 году составила 38% или 172 тыс. человек. В 2019 году планируется достигнуть охвата около 180 тыс. человек.

По данным Росстата, Адыгея вошла в тройку регионов-лидеров, где проживает наибольшее число приверженцев к здоровому образу жизни: в регионе таких жителей 28,8%.

Дворовые виды спорта Майкопский район Спортивное строительство

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