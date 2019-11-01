В центре Краснодара отремонтировали спортивную площадку

В Краснодаре открыли после ремонта спортивную площадку в районе пересечения улиц Красных Партизан и Рашпилевской

Отремонтированная площадка площадью почти 1 тыс. кв. метров находится в 1-м Ведомственном проезде. Территория обустроена для занятий баскетболом и футболом. Там убрали устаревшие конструкции и поставили новое оборудование: ворота, баскетбольные стойки, ограждение. Кроме того, площадку застелили современным покрытием.

Во время утреннего объезда 1 ноября площадку осмотрел глава города Евгений Первышов.

«По опыту эксплуатации других площадок эту делали так, чтобы она была комфортной и долговечной: здесь надежное оборудование, улучшенное покрытие, крепкое ограждение. Есть отличные условия для занятий физкультурой и спортом», — сказал мэр.