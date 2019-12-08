В понедельник на Кубани будет дождливо, а к середине недели вернется солнце

Синоптики представили прогноз поддоны в Краснодарском крае на 9-11 декабря

По данным гидрометцентра Кубани, 9 декабря местами в крае ожидаются дожди с мокрым снегом. Возможен туман, слабый голоде и изморозь. Ночью столбики термометров опустятся до -2…+3 °С, в восточной части региона похолодает до -3…-8 °С; днем — 5-10 °С. Ветер 5-10 м/с.

В Краснодаре в понедельник пройдут слабые дожди. Ночью термометры покажут 0-2 °С, днем будет 7-9 °С. Ветер 5-10 м/с.