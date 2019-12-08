В понедельник на Кубани будет дождливо, а к середине недели вернется солнце
Синоптики представили прогноз поддоны в Краснодарском крае на 9-11 декабря
По данным гидрометцентра Кубани, 9 декабря местами в крае ожидаются дожди с мокрым снегом. Возможен туман, слабый голоде и изморозь. Ночью столбики термометров опустятся до -2…+3 °С, в восточной части региона похолодает до -3…-8 °С; днем — 5-10 °С. Ветер 5-10 м/с.
В Краснодаре в понедельник пройдут слабые дожди. Ночью термометры покажут 0-2 °С, днем будет 7-9 °С. Ветер 5-10 м/с.
На Черноморском побережье также прогнозируют осадки. Ночные температуры — 1-6 °С, дневные — 6-11 °С, на юге потеплеет до 14 °С. Ветер 6-11 м/с, местами 12-14 м/с.
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10 и 11 декабря на Кубани без существенных осадков, ночью и утром туман и гололед. Ночью будет -2…+3 °С, на востоке -1…-6 °С, днем воздух прогреется до 5-10 °С. Ветер ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.
В Краснодаре во вторник и среду будет солнечно, но немного похолодает: в ночь на 10 декабря будет около 1 °С, днем столбики термометров поднимутся до 9 °С. Ночью 11 ноября ожидается -2 °С, в светлое время суток — 7 °С.
На побережье Черного моря также без осадков, только во вторник в Туапсинском районе прогнозируют слабые дожди. Ночью ожидается 1-6 °С, днем 7-12, в районе от Анапа до Геленджика в среду похолодает до 4-9 °С. Ветер 6-11 м/с, в Туапсинском районе 10 декабря усиление ветра до 12-14 м/с, в Новороссийске днем 11 декабря порывы 15-17 м/с.
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