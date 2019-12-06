В центре Сочи пенсионерка сбила 12-летнего подростка
В Центральном районе Сочи 6 декабря произошло ДТП, в котором пострадал 12-летний пешеход
Около 11:25 на улице Виноградной SsangYong сбил школьника, переходившего дорогу.
«По предварительным данным 64-летняя женщина, управляя транспортным средством, допустила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости», — сообщили в ОГИБДД МВД по Сочи.
Школьника с места аварии госпитализировала скорая помощь.
Как писали Юга.ру, в начале декабря в Майкопе 18-летний водитель без прав сбил четверых подростков на тротуаре.
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