В центре Сочи пенсионерка сбила 12-летнего подростка

В Центральном районе Сочи 6 декабря произошло ДТП, в котором пострадал 12-летний пешеход

Около 11:25 на улице Виноградной SsangYong сбил школьника, переходившего дорогу.

«По предварительным данным 64-летняя женщина, управляя транспортным средством, допустила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости», — сообщили в ОГИБДД МВД по Сочи.

Школьника с места аварии госпитализировала скорая помощь.

Как писали Юга.ру, в начале декабря в Майкопе 18-летний водитель без прав сбил четверых подростков на тротуаре.