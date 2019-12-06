Амбассадор проекта «Мой бизнес» рассказала в Краснодаре об эффективности господдержки для МСП
В Краснодаре 2 декабре в большом зале Торгово-промышленной палаты прошла деловая сессия «Мой Бизнес: встречи по делу»
Мероприятие организовало Министерство экономического развития РФ в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Участникам мероприятия рассказали о ключевых инструментах госпрограмм поддержки малого и среднего предпринимательства и о единой национальной цифровой системе поддержки МСП «Мой бизнес».
Спикерами были успешные предприниматели, а также представители власти. В их числе была амбассадор проекта «Мой Бизнес» Ольга Ладо — руководитель крупного SMM-агентства.
«Мне кажется, государство понимает, насколько нужны молодые и свежие предприниматели, поэтому оказывает большую поддержку для них, для малого и среднего бизнеса. Это новая тенденция, новое направление для бизнеса, для развития государства в целом», — отметила Ладо.
Она отметила, что ее бизнес — пример того, как с помощью бесплатного бизнес-образования, тренингов и мастер-классов можно организовать успешное предприятие. Пройти обучение можно на площадке краевого Центра поддержки предпринимательства. Горячая линия — 8(800)707-07-11.
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