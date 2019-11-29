Краснодарским предпринимателям расскажут о мерах поддержки на сессии «Мой бизнес: встречи по делу»

В Краснодаре 2 декабря в большом зале Торгово-промышленной палаты состоится деловая сессия «Мой Бизнес: встречи по делу»

Мероприятие организовано министерством экономического развития РФ в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В нем бесплатно могут принять участие все желающие.

Гости сессии смогут ознакомиться с ключевыми инструментами государственных программ поддержки малого и среднего предпринимательства, а также подробнее узнать о единой национальной цифровой системе поддержки малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес». Представители малого и среднего бизнеса поделятся секретами успеха по развитию своего дела, а также о практическом применении мер государственных поддержки. Также участники бизнес-сессии смогут лично встретиться с представителями государственных органов, задать интересующие вопросы и получить персональную консультацию по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе.

В числе спикеров — амбассадоры проекта «Мой Бизнес» Ольга Ладо и Юлия Старикова. Также спикерами станут исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова, руководитель проекта «Школа молодого предпринимателя» Кристина Сильченко, исполнительный директор Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Оксана Коваленко, начальник Центра сопровождения инвестиционных проектов Василий Воробьев и другие представители власти и ведущие предприниматели региона.

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию, там же можно получить дополнительную информацию о событии. Начало официальной программы — в 11:00.