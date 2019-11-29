Краснодарским предпринимателям расскажут о мерах поддержки на сессии «Мой бизнес: встречи по делу»

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре 2 декабря в большом зале Торгово-промышленной палаты состоится деловая сессия «Мой Бизнес: встречи по делу»

Мероприятие организовано министерством экономического развития РФ в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В нем бесплатно могут принять участие все желающие.

Гости сессии смогут ознакомиться с ключевыми инструментами государственных программ поддержки малого и среднего предпринимательства, а также подробнее узнать о единой национальной цифровой системе поддержки малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес». Представители малого и среднего бизнеса поделятся секретами успеха по развитию своего дела, а также о практическом применении мер государственных поддержки. Также участники бизнес-сессии смогут лично встретиться с представителями государственных органов, задать интересующие вопросы и получить персональную консультацию по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе.

В числе спикеров — амбассадоры проекта «Мой Бизнес» Ольга Ладо и Юлия Старикова. Также спикерами станут исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова, руководитель проекта «Школа молодого предпринимателя» Кристина Сильченко, исполнительный директор Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Оксана Коваленко, начальник Центра сопровождения инвестиционных проектов Василий Воробьев и другие представители власти и ведущие предприниматели региона.

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию, там же можно получить дополнительную информацию о событии. Начало официальной программы — в 11:00.

Бизнес-сообщество Краснодар Малый и средний бизнес

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи ожидаются ливни с грозой и градом, смерчи и сход селей
В Адыгее откроют придорожные медпункты и площадку санавиации
Центр Краснодара из-за аварии на день останется без отопления и горячей воды
В Сочи созрели «мыльные орехи», которые заменяют гель для душа и стиральный порошок
Дожди не собираются уходить с Кубани. Прогноз погоды на первый день зимы
В Юбилейном микрорайоне Краснодара снова произошла авария на теплотрассе

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале