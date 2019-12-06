В Адыгее обнаружили очаг африканской чумы свиней у диких кабанов

«Экспертизой пробы патологического материала от пяти трупов диких кабанов, обнаруженных на территории охотничьего хозяйства в Майкопском районе республики, выявлен вирус африканской чумы свиней. Приняты все соответствующие меры профилактики», — сказали в пресс-службе.

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.