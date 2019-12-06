В Адыгее обнаружили очаг африканской чумы свиней у диких кабанов

Адыгея

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На территории охотничьего хозяйства «Адыгейское ГООХ Элота» в Майкопском районе в начале декабря обнаружили место массового падежа диких кабанов

Экспертиза выявила у животных вирус африканской чумы свиней (АЧС), сообщили в пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

«Экспертизой пробы патологического материала от пяти трупов диких кабанов, обнаруженных на территории охотничьего хозяйства в Майкопском районе республики, выявлен вирус африканской чумы свиней. Приняты все соответствующие меры профилактики», — сказали в пресс-службе.

Мертвых животных нашли специалисты при плановом обходе территории хозяйства, находящегося между Майкопом и поселком Тульским.

Трупы утилизировали, территорию обработали. Проводятся карантинные мероприятия. Государственные инспекторы по охране диких животных Майкопского района обходят охотничьи угодья, больше павших диких особей не обнаружено, добавили пресс-службе.

Животноводство Животные Охота Сельское хозяйство

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