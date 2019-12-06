В Адыгее обнаружили очаг африканской чумы свиней у диких кабанов
На территории охотничьего хозяйства «Адыгейское ГООХ Элота» в Майкопском районе в начале декабря обнаружили место массового падежа диких кабанов
Экспертиза выявила у животных вирус африканской чумы свиней (АЧС), сообщили в пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
«Экспертизой пробы патологического материала от пяти трупов диких кабанов, обнаруженных на территории охотничьего хозяйства в Майкопском районе республики, выявлен вирус африканской чумы свиней. Приняты все соответствующие меры профилактики», — сказали в пресс-службе.
Мертвых животных нашли специалисты при плановом обходе территории хозяйства, находящегося между Майкопом и поселком Тульским.
Трупы утилизировали, территорию обработали. Проводятся карантинные мероприятия. Государственные инспекторы по охране диких животных Майкопского района обходят охотничьи угодья, больше павших диких особей не обнаружено, добавили пресс-службе.
Читайте также
Статьи ПартнерскийКак устроен интернет вещей?
Пересматриваем рождественское «Черное зеркало» о наступившем будущем
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.