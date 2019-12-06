Делегация КубГМУ приняла участие в международном форуме добровольцев в Сочи
На Ежегодном международном форуме добровольцев 2-5 декабря делегация Кубанского государственного медицинского университета во главе с ректором выступила соорганизатором интерактивных площадок и провела урок совместно с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой
Совместно со Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и Краснодарским краевым отделением «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» студенты подготовили тематические зоны, где каждый мог проверить зрение, измерить артериальное давление, вес и рост, освоить технику скандинавской ходьбы и пройти мастер-класс по оказанию первой помощи.
Добровольцы из Студенческого спасательного отряда КубГМУ поучаствовали и в обеспечении безопасности форума, патрулировали территории, работали в зоне аккредитации. Волонтеры-медики показали проекты в здравоохранении, провели массовую зарядку и интеллектуальную игру о здоровом образе жизни.
Важным моментом стало участие студентов КубГМУ в открытом уроке здоровья, который провела министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
В рамках всероссийской акции «Добрые уроки» Скворцова провела урок об инсульте для учащихся школы №100 Адлеровского района Сочи. Главе Минздрава РФ помогали активистки Всероссийского движения «Волонтеры-медики» — студентки КубГМУ Ирина Куликова и Анастасия Базарова.
«Мы продумывали каждую деталь, хотели сделать наше выступление как можно более понятным. Для наглядности подготовили макет головного мозга, а из глицерина, хлоргексидина и красок сделали муляжи различных состояний крови. Провести урок вместе со Скворцовой было ответственно и очень интересно. Она — большой пример для нас, будущих коллег-медиков», — рассказала студентка 4 курса лечебного факультета Ирина Куликова.
Ежегодный международный форум добровольцев прошел в Сочи со 2 по 5 декабря. В нем участвовало более 7 тысяч человек, в том числе — 500 делегатов из 80 стран мира. Форум приурочен к Международному дню волонтера 5 декабря. Помимо Скворцовой почетными гостями форума стали Владимир Путин, Татьяна Голикова и Сергей Кириенко.
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