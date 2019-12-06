Делегация КубГМУ приняла участие в международном форуме добровольцев в Сочи

На Ежегодном международном форуме добровольцев 2-5 декабря делегация Кубанского государственного медицинского университета во главе с ректором выступила соорганизатором интерактивных площадок и провела урок совместно с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой

Совместно со Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и Краснодарским краевым отделением «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» студенты подготовили тематические зоны, где каждый мог проверить зрение, измерить артериальное давление, вес и рост, освоить технику скандинавской ходьбы и пройти мастер-класс по оказанию первой помощи.

Добровольцы из Студенческого спасательного отряда КубГМУ поучаствовали и в обеспечении безопасности форума, патрулировали территории, работали в зоне аккредитации. Волонтеры-медики показали проекты в здравоохранении, провели массовую зарядку и интеллектуальную игру о здоровом образе жизни.