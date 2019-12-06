На Дону чиновник заплатил подрядчику 1,5 млрд рублей из бюджета за ремонт железной дороги. Но ее не починили

В декабре в Ростовской области первого заместителя начальника компании-заказчика по строительству объектов ж/д транспорта заподозрили в превышении должностных полномочий

По данным следствия, с февраля по декабрь 2018 года первый замначальника Ростовской группы заказчика по строительству объектов ж/д транспорта (обособленное структурное подразделение Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов ж/д транспорта) контролировал ремонт участка дороги имени Максима Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская. Он знал, что работы по содержанию и восстановлению дорог, предусмотренные договором, не выполнены, но подписал акты выполненных работ.

Кроме того, чиновник дал подчиненным указание подписать документы и тем самым принял у подрядчика фактически не выполненные работы. Подрядчик получил 1,5 млрд рублей из бюджета.

На первого замглавы дирекции по реконструкции железной дороги завели уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Расследование продолжается, все обстоятельства уточняются, рассказали 6 декабря в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.

Как писали Юга.ру в конце ноября заподозрили в превышении полномочий донскую чиновницу: в ноябре министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую задержали и отправили под домашний арест.