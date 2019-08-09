Депутаты Адыгеи предложили ввести гарантированную величину зарплаты врачам и учителям

По новому законопроекту «заработная плата медицинских работников, педагогических работников, работников культуры, осуществляющих трудовую деятельность в государственных или муниципальных учреждениях, выполнивших предусмотренный законодательством норматив (норму) соответствующего вида нормирования труда), не может быть ниже двойной величины прожиточного минимума, установленной в субъекте Российской Федерации».

«Данное усиление социальной поддержки медиков, педагогов и работников культуры предполагает внесение дополнения в статью 144 Трудового кодекса Российской Федерации», — отметили в Госсовете-Хасэ Адыгеи.

Принятое Постановление также направлено в Комиссию Совета законодателей по координации законотворческой деятельности и мониторингу законодательства, Южно-Российскую Парламентскую ассоциацию и законодательные органы государственной власти субъектов России с просьбой поддержать законодательную инициативу Госсовета-Хасэ Адыгеи.

Если проект примут, он вступит в силу с 1 января 2020 года, добавили в Госсовете –Хасэ Адыгеи.