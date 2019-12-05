Россиянин впервые выиграл международный конкурс гитаристов Института джаза имени Хеби Хэнкока

Евгений Побожий родом из Северска Томской области, несколько лет жил в Краснодаре, куда его пригласил земляк, организатор джазовых концертов Эльхан Атакишиев.

«Евгений примерно три или четыре года жил и выступал в Краснодаре, затем уехал в Ростов-на-Дону поступать в консерваторию имени Рахманинова. После обучения вернулся в Краснодар, создал семью. Из Ростова Евгений приехал прекрасным музыкантом, трудолюбивым, целеустремленным, он знал, в каком направлении следует двигаться. Его взяли в биг-бенд имени Георгия Гараняна, но поработал Евгений в нем максимум полгода — в свой джазовый оркестр позвал Игорь Бутман», — рассказал Атакишиев порталу Юга.ру.

Побожий уже четыре года играет в известном оркестре, параллельно работая над собственным проектом — квартетом современного авторского джаза.

Согласно условиям конкурса Института Джаза имени Херби Хэнкока, победитель получает 30 тыс. долларов и контракт на запись с известной джазовой фирмой Concord Records, сообщается на сайте Jazz.ru. Музыканты Макс Лайт и Сесил Александер заняли второе и третье места соответственно.

Конкурс Института джаза имени Херби Хэнкока ранее носил имя Телониуса Монка. В этом году он впервые состоялся под новым названием. С 1986 года, за исключением 2017-го, его проводили, чередуя, по одной из джазовых специальностей: вокал, фортепиано, труба, тромбон, саксофон. Впервые с 2005 года в этом году состоялся конкурс гитаристов.