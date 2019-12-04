В Краснодаре поезд насмерть сбил мужчину

В Краснодаре вечером 3 декабря мужчина погиб под колесами поезда

Около 18:50 на железнодорожном перегоне «Пашковская — Краснодар сортировочный» в черте краевого центра поезд насмерть сбил 35-летнего местного жителя.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, рассказали в пресс-службе Южного СУТ СК РФ.

Как писали Юга.ру, 27 ноября в поселке Яблоновском мужчина умер под колесами пассажирского поезда Новороссийск — Краснодар, а в середине ноября на вокзале Краснодара парень забрался на цистерну и погиб от удара током.