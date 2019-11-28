Под Краснодаром поезд насмерть сбил неизвестного мужчину

Это произошло около 19:10 на перегоне Энем — Кубань в районе поселка Яблоновского Тахтамукайского района Адыгеи. По версии следствия, электропоезд Новороссийск — Краснодар насмерть сбил мужчину, личность которого не установили. На вид ему 30-40 лет. От полученных травм он скончался на месте.

Следствие осмотрело место происшествия и назначило процессуальную проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.

Напомним, в середине ноября на вокзале Краснодара парень погиб от удара током, забравшись на цистерну.