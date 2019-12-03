Адыгея получила федеральный грант за эффективное развитие

Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ опубликовали 3 декабря на сайте правительства РФ. В документе отмечено, что гранты распределены между 50 субъектами РФ на основе их итогового рейтинга для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти регионов.

Так, 50 регионам выделят 45 млрд рублей, из них Адыгея до конца года получит 266,7 млн рублей.

«Мы чувствуем всестороннюю поддержку наших инициатив со стороны федерального центра. Принятые решения и запланированные меры позволят республике решить многие важные вопросы в социальной сфере и экономике, обеспечить эффективное нацпроектов, добиться повышения качества жизни наших граждан», — прокомментировал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Руководитель республики подчеркнул, что одним из важных инструментов социально-экономической политики является эффективное расходование бюджетных средств. За 2018 год валовый региональный продукт ВРП в Адыгее ожидается в сумме 110,2 млрд рублей или 103,4 % к оценке 2017 года. Доходы консолидированного бюджета республики в 2018 году составили 23,5 млрд рублей (темп роста к 2017 году — 123,6%). Общий объем доходов консолидированного бюджета за 10 месяцев 2019 года — 21,5 млрд рублей или 122% к аналогичному периоду прошлого года. К числу основных достижений в экономике относится устойчивый рост ВРП, который за 2017 год составил 103,1% (99,4 млрд рублей).

Как пишет RT, в 2019 году наилучшие показатели эффективности руководителей и органов исполнительной власти зафиксированы в Крыму, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.