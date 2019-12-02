В Краснодаре женщина познакомилась с прохожей, а спустя пару часов убила ее

Женщины познакомились днем 26 ноября в Краснодаре. Одна из них пригласила другую в свою съемную квартиру на Московской, чтобы выпить. Во время распития алкоголя между новыми знакомыми произошел конфликт, в ходе которого 38-летняя хозяйка ножом ударила 32-летнюю гостью в область плеча. Женщина получила ранение в легкое и скончалась.

После произошедшего хозяйка легла спать. Ее сожитель обнаружил тело, когда вернулся домой, и сообщил в полицию.

Против женищины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Ее заключили под стражу, расследование продолжается.

В конце ноября стало известно, что в Крымском районе после бытовой ссоры мужчина поджег дом, в котором находилась его сожительница. Она пыталась выбраться, но на нее упала часть уличного навеса.